Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям

При том, что Россия нуждается в хороших отношениях с ЕС, США и всем миром, при выборе между инвестициями и суверенитетом, выбор будет сделан в пользу независимости, заявил Владимир Путин.

"Если нас ставить перед выбором - или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, то мы, конечно, выбираем первое, потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашу весов: или существование как независимое государство, или какие-то инвестиции в виде подачек", - передает ТАСС ответ российского президента на вопрос в рамках панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент также подчеркнул, что необходимо диверсифицировать экономику РФ, придать ей инновационный характер.

"Мы хотим работать над искусственным интеллектом, над робототехникой", - сказал он.