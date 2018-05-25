Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям

При том, что Россия нуждается в хороших отношениях с ЕС, США и всем миром, при выборе между инвестициями и суверенитетом, выбор будет сделан в пользу независимости, заявил Владимир Путин.
"Если нас ставить перед выбором - или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, то мы, конечно, выбираем первое, потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашу весов: или существование как независимое государство, или какие-то инвестиции в виде подачек", - передает ТАСС ответ российского президента на вопрос в рамках панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент также подчеркнул, что необходимо диверсифицировать экономику РФ, придать ей инновационный характер.
"Мы хотим работать над искусственным интеллектом, над робототехникой", - сказал он.
Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция
Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. О лесопереработки рассказал директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов
Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса
Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "Важно сохранять уважение друг к другу", - отметил он
Глава Банка Интеза рассказал об интересе европейского бизнеса к России
Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в рамках ПМЭФ отметил возросший интерес европейского бизнеса к РФ."Россия является пунктом стабильности", - заявил он