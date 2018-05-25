Путин заявил о готовности РФ вести диалог с США

Диалог России и США давно назрел и Москва к нему готова, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018. Нынешним характером отношений между державами российский лидер, по его словам, не удовлетворен.

"Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу, господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас, - цитирует ТАСС слова Путина. - Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметно. Я думаю, что он давно назрел".

При этом российский лидер в очередной раз опроверг заявления о якобы вмешательстве России в выборы президента США.

"Я не был связан с избирательной кампанией господина Трампа", - резко ответил Владимир Путин на вопрос о выборах, на которых в 2016 г. победил Дональд Трамп.