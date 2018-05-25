Путину подарили синего петуха

Французские бизнесмены приехали в Санкт-Петербург с подарком для российского лидера: фигуркой синего галльского петуха.
Глава движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на форуме бизнес-диалога Россия-Франция передал Владимиру Путину сувенир - фигурку галльского петуха (символа Пятой республики).
"Мы рассчитываем на вас, чтобы написать это будущее. Я хотел бы подарить вам этот сувенир", - улыбнулся Гаттаз.
"В следующий раз просьба, господин Гаттаз, триколор сделать на этой фигуре, - пошутил модератор, глава РСПП Александр Шохин. - Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же".
"К петуху можно добавить тогда и орла", - рассмеялся Путин. "Промежуточный вариант - двуглавый петух", - творчески подошел к творению нового символа Шохин.
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