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25.05.2018 14:50
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путину подарили синего петуха

Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гатта, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гатта, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гатта, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Французские бизнесмены приехали в Санкт-Петербург с подарком для российского лидера: фигуркой синего галльского петуха.
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Глава движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на форуме бизнес-диалога Россия-Франция передал Владимиру Путину сувенир - фигурку галльского петуха (символа Пятой республики).

"Мы рассчитываем на вас, чтобы написать это будущее. Я хотел бы подарить вам этот сувенир", - улыбнулся Гаттаз.

"В следующий раз просьба, господин Гаттаз, триколор сделать на этой фигуре, - пошутил модератор, глава РСПП Александр Шохин. - Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же".

"К петуху можно добавить тогда и орла", - рассмеялся Путин. "Промежуточный вариант - двуглавый петух", - творчески подошел к творению нового символа Шохин.

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