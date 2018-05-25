Роскачество: Потребители установили сразу два исторических рекорда

"Мы видим радикальное изменение отношения потребителей к тому, что они покупают. Это не только тренд на здоровый образ жизни, но и что очень важно - это тренд на здорового и умного покупателя, - подчеркнул он. - Количество покупателей, которые изучают этикетку, достигло исторического рекорда. Никогда еще в истории России не было цифр, чтобы более 80 процентов покупателей говорят о том, что они внимательно изучают этикетку."
"Второй рекорд - более 20 процентов покупателей заявляют о том, что они не только смотрят дату, но и внимательно изучают информацию о товаре - на портале Роскачества и в СМИ", - добавил Протасов.
Среди других тенденций потребительского рынка Максим Протасов назвал рост доли современных форматов торговли и усиливающуюся концентрацию торговых сетей. "Сейчас уже около 28 процентов занимают первые десять сетей", - сообщил он.
Изменилась и структура спроса. Четыре из десяти товаров сегодня продаются со скидками, а количество покупателей, которые более 50 процентов товаров приобретают только с дисконтом, достигло 16 процентов.
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