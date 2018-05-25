Роскомнадзор: Альтернатива Telegram в России есть, он не уникален

Россияне пользуются примерно 70 мессенджерами - как отечественными, так и зарубежными. Так что альтернатива Telegram, безусловно, есть, сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Роскомнадзор будет добиваться стопроцентной блокировки Telegram.
Для госслужащих возможно использование нового сервиса для переписки. Сейчас рассматриваются две разработки частных компаний.
"Вопрос о госмессенджере стоит, он не простой. Мессенджер должен быть сертифицирован службами ФСБ, у него должно быть отечественное шифрование, оно должно быть эффективным и обеспечивать защиту разных уровней. Работы такие ведутся", - передает РИА Новости слова Жаров.
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