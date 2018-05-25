24 - 26 мая 2018
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
25.05.2018 10:18
Текст: Роман Маркелов

Силуанов подтвердил снижение акцизов на бензин с июля

Правительство решило снизить акцизы на автомобильный бензин и дизель с 1 июля, подтвердил на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Средняя цена моторного топлива в России превысила 42 рубля

По его словам, это решение будет первой частью нефтегазового маневра, который будет реализовываться с 2019 года.

В начале этой недели быстрый рост цен на моторное топливо в России обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего с 18 мая ТЭК. На нем звучало предложение снизить ставки акцизов примерно на четверть, или в среднем на два рубля за литр. Козак ранее сообщал, что снижение акцизов должно произойти к 1 июля.

Мы ВКонтакте