Силуанов подтвердил снижение акцизов на бензин с июля

Правительство решило снизить акцизы на автомобильный бензин и дизель с 1 июля, подтвердил на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это решение будет первой частью нефтегазового маневра, который будет реализовываться с 2019 года.

В начале этой недели быстрый рост цен на моторное топливо в России обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего с 18 мая ТЭК. На нем звучало предложение снизить ставки акцизов примерно на четверть, или в среднем на два рубля за литр. Козак ранее сообщал, что снижение акцизов должно произойти к 1 июля.