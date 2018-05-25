СПБМТСБ оценила перспективы нового фьючерса на российскую нефть

Запуск поставочного фьючерса на российский сорт нефти ВСТО (идет по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан) запланирован на 2018 год. Спрос на него высокий как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью "Российской газете" рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.
Основной потребитель ВСТО - страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея), которые активно интересуются запуском фьючерса.
Через биржу также идет реализация нефтепродуктов на внутренний рынок, и недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в полтора раза повысить нормативы продаж бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены. По словам Рыбникова, когда доля реализуемого бензина на бирже падает ниже 15 процентов, начинается сильное движение цены, поэтому предложение ФАС отталкиваться именно от такого объема вытекает из практики.
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