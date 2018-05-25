Участник новгородской ОПГ ответит в суде за убийство бизнесмена

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя регионального центра. Мужчину обвиняют в убийстве местного бизнесмена.

По версии следствия, новгородец являлся активным участником известного в области криминального сообщества. Чтобы повысить свой авторитет перед главарями банды, обвиняемый в ноябре 2008 года убил неугодного группировке предпринимателя.

Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля-Духовской в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Убийца застрелил жертву из огнестрельного оружия. По информации следственного управления СК РФ по Новгородской области, он произвел не менее семи выстрелов, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд. Вину мужчина не признал.