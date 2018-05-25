Новости

Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам 14:57
Путину подарили синего петуха 14:50
Молекулярно-генетическое тестирование предложили включить в систему ОМС 14:48
В Перу найдена уникальная 1000-летняя мумия 14:42
Видео: В калининградской фан-зоне ЧМ-2018 провели учения с погоней 14:30
Мамонов сыграет Шаламова в фильме о последних днях жизни писателя 14:28
Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148 14:25
Владимир Путин: Франция является давним и надежным партнером России 14:24
"Амкар" оказался под угрозой исключения из чемпионата России 14:18
Раскрыта тайна брошенного древними индейцами города 14:11
Новый экспортный беспилотник "Орлан-10Е" презентовали в Казахстане 14:10
Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы 14:10
Ридли Скотт внезапно предложил продлить сериал "Террор" 14:07
На рынке в Казани мигранты напали на полицейских 14:06
Участник новгородской ОПГ ответит в суде за убийство бизнесмена 14:05
VII международный фестиваль Typomania пройдет в Музее Москвы 14:02
"Аэрофлот" снял ограничения на вес детских и инвалидных колясок 14:00
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на ПМЭФ 14:00
В Китае нашли 82 гробницы периода Сражающихся царств 13:50
В России создан центр компетенций цифрового транспорта 13:44
К концу 2023 года пенсионеры составят 30% клиентской базы Почта Банка 13:32
В Севастополь прибыл ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" 13:28
Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein" 13:25
В Санкт-Петербург приехал "электронный губернатор" 13:22
Официально: 25-й фильм про Бонда снимет режиссер "На игле" Дэнни Бойл 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участник новгородской ОПГ ответит в суде за убийство бизнесмена

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя регионального центра. Мужчину обвиняют в убийстве местного бизнесмена.

По версии следствия, новгородец являлся активным участником известного в области криминального сообщества. Чтобы повысить свой авторитет перед главарями банды, обвиняемый в ноябре 2008 года убил неугодного группировке предпринимателя.

Новгородца осудили за заказное убийство предпринимателя
В Петербурге мужчина нанес знакомой 70 ударов ножом

Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля-Духовской в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Убийца застрелил жертву из огнестрельного оружия. По информации следственного управления СК РФ по Новгородской области, он произвел не менее семи выстрелов, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд. Вину мужчина не признал.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на ПМЭФ
В Минобороны заявили об отсутствии у РФ советских ракет для "Буков"
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции