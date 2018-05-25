В центре Петербурга судно дало крен

В центре Северной столицы на реке Фонтанке возле Аничкова моста судно дало крен из-за неравномерного распределения груза. Как сообщил "РГ" директор предприятия "Ленводхоз" Игорь Герус, сообщения о подтоплении борта не соответствуют действительности, к настоящему времени крен уже устранен.

- Все произошло перед обедом на несамоходной шаланде, которую мы используем при работах по углублению дна. Фактически это плавучий контейнер. Когда прокапывали дно, в какой-то момент тяжелые камни попали на один борт, и судно накренилось. Впрочем, в течение часа все было исправлено, вес был распределен равномерно, - рассказал Герус.

Отметим, что на время работ по выравниванию шаланды движение по Фонтанке, входящей в большинство туристических и прогулочных водных маршрутов по рекам и каналам Петербурга, не перекрывалось.