В Москве может появиться новый общественный транспорт - канатная дорога

Через три года в столице может появиться канатная дорога между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", которая может стать общественным транспортом. Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, сообщает агентство "Интерфакс".

Канатная дорога, строительство которой планируется за счет инвестора, может связать два района, разделенных Химкинским водохранилищем. В результате путь, который сегодня занимает до 45 минут, будет занимать всего 7 минут. Ежедневно здесь могут проезжать до 19 тысяч человек в сутки.

Расстояние между станциями метро напрямую составляет около 2 км, сейчас попасть от одной к другой можно только в объезд через МКАД - это около 10 км.

Канатная дорога должна быть интегрирована в единую транспортную сеть Москвы с возможностью оплаты за проезд картой "Тройка".