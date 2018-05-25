В Петербурге образовались "гудящие" пробки

В Петербурге зафиксированы массовые пробки. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в центре города скорость движения на отдельных участках не превышает пяти, а местами и трех километров в час – то есть, машины движутся медленнее пешеходов.

Между тем автомобилисты, застрявшие в центре города, решили выказать свое недовольство автомобильной обстановкой громкими гудками, которые порой доносятся и до редакции "РГ". Наиболее тяжелая обстановка сегодня утром сложилась в Шушарах, однако сейчас онлайн-сервисы показывают, что дороги вокруг населенного пункта свободны.

К настоящему времени пробки сохраняются в районе Дворцовой площади, Дворцовой набережной и набережной Кутузова, стоит Малая Конюшенная улица в сторону Невского, Садовая улица в районе Сенной площади. Затруднено движение по Большой и Малой Морским улицам, заторы на набережной Фонтанки в районе Невского, пробка на улице Рубинштейна и в окрестностях метро "Достоевская", очень сложная обстановка на набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала. Кроме того, по-прежнему крайне затруднено движение на пересечении КАД и Пулковского шоссе.