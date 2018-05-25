В Петербурге загорелся склад на площади 600 квадратных метров

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся склад деревянных изделий для сауны. Пожар тушат уже шесть часов.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 05.01. Горящий склад находится на Нефтяной дороге, дом 1В. Это одноэтажное металлическое здание размером 40 на 40 метров.

Первое пожарное подразделение прибыло на место в 05.11. К тому моменту огонь охватил уже 600 квадратных метров. Примерно через десять минут из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №1-бис.

Впрочем, к 06.05 пламя удалось локализовать, и дальше пожар продолжили тушить уже по первому номеру.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 74 спасателей при поддержке десяти спецмашин.