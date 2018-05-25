В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров действует как пират. Пиратскими, по его мнению, являются и все попытки обхода блокировки мессенджера.
"К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской", - сказал руководитель Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Александр Жаров также добавил, что ситуация с социальной сетью "ВКонтакте" изменилась в положительную сторону после того, как были сделана шаги для легализации музыки и видео под контролем компании Mail.ru Group. Однако в Telegram, по мнению Жарова, до сих пор содержится много нелегального, пиратского и экстремистского контента.
Методы обхода блокировки Telegram также, по мнению руководителя Роскомнадзора, являются пиратскими.
Мессенджер был заблокирован 13 апреля по решению Таганского районного суда из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ ключи к шифрованию.
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