В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров действует как пират. Пиратскими, по его мнению, являются и все попытки обхода блокировки мессенджера.

"К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской", - сказал руководитель Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Жаров также добавил, что ситуация с социальной сетью "ВКонтакте" изменилась в положительную сторону после того, как были сделана шаги для легализации музыки и видео под контролем компании Mail.ru Group. Однако в Telegram, по мнению Жарова, до сих пор содержится много нелегального, пиратского и экстремистского контента.

Методы обхода блокировки Telegram также, по мнению руководителя Роскомнадзора, являются пиратскими.

Мессенджер был заблокирован 13 апреля по решению Таганского районного суда из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ ключи к шифрованию.