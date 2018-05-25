В России появился новый бренд "Честный знак"

На ПМЭФ-2018 был представлен бренд единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак". Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРТП).
Также в ходе форума подписаны соглашения между ЦРПТ, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компанией SICPA, которая будет локализовывать в России производство оборудования для маркировки товаров - Трекмарк, с X5 Retail group о совместном создании единого каталога товаров и с Danon о начале пилота по маркировке молочной продукции.
По словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубинина, на стоимости товаров маркировка отразиться не должна. Конечно, для бизнеса процесс повлечет определенные расходы на начальном этапе, но именно бизнес в первую очередь является главным "выгодоприобретателем" от внедрения системы маркировки. Как раз, чтобы сделать проект более комфортным для бизнеса и появилась компания ТрекМарк. Для того, чтобы обеспечить потребности российского рынка, до конца года ТрекМарк вложит в локализацию оборудования для маркировки в фармацевтической отрасли около 1 млрд руб. Уже проинвестированно больше половины этой суммы.
В качестве пилотного товара для маркировки выбрана табачная продукция. Уже промаркировано полмиллиона пачек. В полную силу система маркировки и заработает в России к 2024 году.
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