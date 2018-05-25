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25.05.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье врач повредил пациентке глаз при лечение гайморита

Текст: Алексей Васильев (Мурманская область)

В Мурманской области суд вынес обвинительный приговор врачу-оториноларингологу, повредившему глаз пациентки при лечении гайморита.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, в мае 2017 года женщина легла на операцию в Мончегорскую центральную районную больницу. Ей предстояла гайморотомия - хирургическое вычищение гайморовой пазухи от постороннего содержимого, обычно слизи или гноя. Сама пазуха расположена непосредственно под глазницей.

Согласно материалам дела, 32-летний врач при оперативном вмешательстве совершил ошибку, в результате которой пациентка получила оскольчатые переломы глазницы, что привело к неизгладимому косоглазию правого глаза.

Во время следствия и в суде врач полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" и приговорил к двухлетнему ограничению свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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