Видео: В калининградской фан-зоне ЧМ-2018 провели учения с погоней

Террористическую угрозу ликвидировали спецслужбы в ходе учений в главной калининградской фан-зоне предстоящего ЧМ-2018.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, по замыслу учений, неизвестные вооруженные преступники заложили взрывное устройство на площадке фестиваля болельщиков FIFA перед трансляцией футбольного матча. Когда полицейские попытались их задержать, террористы открыли огонь и скрылись.

Эвакуировать людей, найти и обезвредить взрывчатку, а также задержать преступников удалось совместными усилиями управлений МВД, Росгвардии, МЧС, ЦССИ ФСО, Территориальной службы медицины катастроф, а также курсантов калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России под руководством действующего в регионе оперативного штаба.

Крупнейшая фан-зона мундиаля, четыре матча которого пройдут в Калининграде в июне, расположена в центре города, на площадке у недостроенного Дома Советов. Территория почти в 2,8 гектара способна вместить 15 тысяч человек.