АПК "Безопасный город" на Дону соединили с искусственным интеллектом

В преддверии Чемпионата мира по футболу донские власти запустили уникальную региональную платформу автоматизированного программного комплекса "Безопасный город" и систему видеонаблюдения города Ростова-на-Дону.

Как сообщил накануне замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов, в Ростове внедрена система видеонаблюдения, состоящая из 198 интеллектуальных видеокамер. Они не только ведут постоянную фиксацию, но обладают аналитическими функциями, вплоть до распознавания государственных номерных знаков на авто.

Еще 130 камер обеспечивают правоохранительные органы ситуационной аналитикой. Например, система даст сигнал, если заметит движение объектов в запрещенной зоне, обнаружит оставленный в подозрительном месте предмет, подаст сигнал в случае подозрительного несанкционированного скопления людей и даже подскажет, если обнаружит признаки нетипичного поведения людей или группы лиц.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 камеры видеонаблюдения распределены по территории многих "стратегических" точек, отмечают в правительстве региона. Например, 26 камер стоят в фан-зоне Левобережного бульвара, 68 - на территории "футбольного квадрата", 22 - на въездах и выездах из города, еще шесть - на железнодорожном вокзале. По решению губернатора Ростовской области Василия Голуебва, учитывая важность обеспечения безопасности на объектах, задействованных на ЧМ-2018, видеопотоки камер наблюдения стадиона "Ростов-Арена", аэропорта "Платов", стадиона "Олимп-2", главного и пригородного ж/д и автовокзалов и других социально важных объектов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова, Азовского и Аксайского районов будут интегрированы с АПК "Безопасный город". При этом камеры расположены так, что покрыть практически всю территорию.

По словам Артемова, к концу мая в региональную платформу уже интегрировано 1297 видеопотоков.