Дивизион С-300 прикрыл Крымский мост от атак с воздуха

В Ростовской области расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 "Фаворит" заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В зону ответственности зенитчиков попадает не только воздушное пространство над Ростовской областью, но и побережье Азовского моря, в том числе Крымский мост, который ранее американский журналист из Washington Examiner Том Роган призвал разбомбить с воздуха.

"Боевые расчеты ЗРК С-300 совершили выдвижение в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Кроме того, для прикрытия района развертывания системы "Фаворит" привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Напомним, что зенитно-ракетная система С-300 обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 километров. Последние модификации ЗРС "Фаворит" позволяют уничтожать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет. "Фаворит" так же может работать в условиях массированного налета авиации противника и сложной помеховой обстановке.