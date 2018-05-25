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25.05.2018 15:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи и руководство ИКЕА обсудили реализацию крупного проекта

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялись переговоры главы РА Мурата Кумпилова с вице-президентом и главным финансовым директором Группы компаний ИКЕА Хувенсио Майесту, генеральным директором розничной сети ИКЕА в России Понтусом Эрнтеллом и генеральным директором ИКЕА "Сентерс Россия" Миленом Генчевым.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти А" в регионе - "Строительство и реконструкция Семейного ТЦ "МЕГА Адыгея".

Фото: Алексей Гусев
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Мурат Кумпилов подчеркнул важность инвестпроекта, который будет сопровождаться по принципу "одного окна". Используя данный механизм поддержки, республиканская власть принимает все возможные меры для устранения административных барьеров и создания условий реализации проекта.

В дальнейшем также планируется рассмотреть дополнительный алгоритм взаимодействия для стимулирования реализации проекта. Он предусматривает преференции для инвестора, решение инфраструктурных вопросов, обеспечение энергомощностями. Эти вопросы будут обсуждены на очередном заседании Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея.

В свою очередь Хувенсио Майесту сообщил, что он впервые в России и основная цель визита - оценить ситуацию на рынке страны, инвестиционный потенциал регионов. Особый интерес для компании представляет Адыгея.

- В вашем регионе создана хорошая основа для дальнейшего сотрудничества и развития взаимовыгодных отношений, - отметил Хувенсио Майесту.

Руководство ИКЕА назвало республику стратегически важным регионом с точки зрения инвестиционной привлекательности. Именно Адыгея является субъектом, где ИКЕА в настоящее время реализуется самый крупный в России инвестиционный проект. В расширение торгового центра "МЕГА Адыгея" компания вложит 14 миллиардов рублей.

В ходе переговоров стороны еще раз подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве и обсудили этапы строительства объектов. Планируется, что в ближайшие три года ИКЕА построит в районе "МЕГА Адыгея" более 100 тысяч квадратных метров новых объектов, реконструирует существующие торговые площади, создаст новые парковочные места, реконструирует транспортную развязку кругового движения.

- Мы плодотворно сотрудничаем с ИКЕА на протяжении многих лет. Наш давний деловой партнер, используя современные компетенции, постоянно совершенствует свою деятельность. Ярким свидетельством этому является реализация масштабного проекта в Адыгее, что также служит доказательством инвестиционной привлекательности нашей республики. Подчеркну, Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот значимый инвестиционный проект был успешно реализован в намеченные сроки. Наше сотрудничество с ИКЕА было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты, - отметил Мурат Кумпилов.

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