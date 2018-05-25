Колокольцев лично проверяет готовность полиции в городах ЧМ по футболу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совещание с руководством Главного управления МВД России по Ростовской области прошло в конференц-зале стадиона "Ростов Арена", где и будет происходить главное спортивное событие года.

Министру доложили о проделанной работе и расстановке сил и средств на время проведения международного турнира.

Глава ведомства осмотрел технологические разработки для осуществления пропускного режима на стадионе, вмещающем 45 000 зрителей. Он ознакомился и с условиями проживания сотрудников сводного отряда полиции в здании пункта временной дислокации. Полицейские размещаются в двух- и трехместных комнатах.

На каждом этаже установлены кулеры с питьевой водой. Питание организовано в столовой на 600 мест, а для тренировок, занятий физической и боевой подготовкой оборудованы специальные места.

Особо Владимир Колокольцев подчеркнул важность тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами при обеспечении безопасности на чемпионате.

А накануне министр побывал в Нижегородской области. Там он тоже осмотрел стадион "Нижний Новгород" и, разумеется, пункт временной дислокации сводного отряда полиции, проверил порядок несения службы прикомандированными сотрудниками органов внутренних дел, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка в период проведения чемпионата мира.