На Каспии нефтяники научились тушить горящие платформы

В северной части Каспийского моря нефтяники и сотрудники МЧС провели учения по тушению горящих нефтегазовых фонтанов на месторождении имени Филановского.

По замыслу учений, из-за поломки бурового оборудования на одной из нефтедобывающих платформ произошел выброс избыточного количества нефти и газа. Затем произошло возгорание и розлив нефти в акватории.

После получения сигнала о ЧП к месту техногенной аварии выдвинулись дежурно-спасательные суда, вертолеты и профессиональные аварийно-спасательные формирования.

Эвакуировав пострадавших нефтяников спасатели приступили к локализации пожара и аварийного разлива нефти. Совместными усилиями зона "природной катастрофы" была окружена бонами и очищена специальными судами.