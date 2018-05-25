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25.05.2018 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Каспии нефтяники научились тушить горящие платформы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко

В северной части Каспийского моря нефтяники и сотрудники МЧС провели учения по тушению горящих нефтегазовых фонтанов на месторождении имени Филановского.

Фото: ФСБ по Калининградской области
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По замыслу учений, из-за поломки бурового оборудования на одной из нефтедобывающих платформ произошел выброс избыточного количества нефти и газа. Затем произошло возгорание и розлив нефти в акватории.

После получения сигнала о ЧП к месту техногенной аварии выдвинулись дежурно-спасательные суда, вертолеты и профессиональные аварийно-спасательные формирования.

Эвакуировав пострадавших нефтяников спасатели приступили к локализации пожара и аварийного разлива нефти. Совместными усилиями зона "природной катастрофы" была окружена бонами и очищена специальными судами.

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