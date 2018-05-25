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25.05.2018 11:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

По улицам Ростова проедут сотни велосипедистов

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В воскресенье, 27 мая, в Ростове-на-Дону уже во второй раз пройдет грандиозный велопарад, на который соберутся сотни горожан. Участники веломарша "Российской газеты" проедут вместе с колонной по городским улицам.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Эта акция проходит в 70 городах под эгидой единого всероссийского парада. Главная задача - привлечь внимание горожан к велосипеду: самому экологичному и демократичному виду транспорта. По-большому же счету это праздник всех любителей велосипеда.

По словам основного организатора и идеолога мероприятия Дмитрия Гусева, с каждым годом на улицах города становится все больше велосипедистов.

- Велопарад - важное мероприятие в жизни города. Развивая велокультуру, мы влияем на общее развитие Ростова, делаем его лучше. С каждым годом жители все четче понимают, что велосипед - действительно полноценный транспорт и хорошая альтернатива автомобилю. В прошлом году в параде у нас поучаствовали около двух тысяч человек, - говорит Дмитрий Гусев. - В этом году маршрут будет новый, интересный и "увеличенный", так что каждый желающий сможет прокатиться до самого финиша!

А на финише ростовчан будет ждать развлекательная программа с подарками и призами.

Справка "РГ"

Старт и финиш велопарада пройдут на площади Карла Маркса. Сбор в 09:00. Старт в 10:00. Маршрут: площадь Карла Маркса - 20-я линия - проспект Шолохова - проезд Театральный - Большая Садовая - проспект Ворошиловский - улица Левобережная.

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