Появился трейлер к фильму про Крымский мост

Трейлер к документальному фильму "Мост" опубликован сегодня на сайте телеканала RTД.

"Строили, строили и на полгода раньше построили", - говорится в трейлере.

Он рассказывает об основных этапах строительства Крымского моста и о жизни крымчан.

Напомним, главные роли в фильме исполнили Николай Валуев и Алена Свиридова. Валуев на съемках перевоплотился в рабочего, а Свиридова, родившаяся в Керчи, показывает зрителям малоизвестные уголки полуострова и знакомит с его жителями.

Премьера фильма "Мост" состоится на телеканале RTД 26 мая.