На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Успенском районе Кубани краевое следственное управление начало проверку по факту гибели двух человек в результате пожара. Пламя охватило частное здание в селе Успенском на улице Северной, на пепелище обнаружили тела 61-летней хозяйки дома и 65-летнего мужчины.

- По предварительным данным, вечером 23 мая соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электроприборов. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия и устанавливают все обстоятельства ЧП.