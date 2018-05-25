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25.05.2018 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Успенском районе Кубани краевое следственное управление начало проверку по факту гибели двух человек в результате пожара. Пламя охватило частное здание в селе Успенском на улице Северной, на пепелище обнаружили тела 61-летней хозяйки дома и 65-летнего мужчины.

В Томской области при пожаре на дачном участке погибли три человека

- По предварительным данным, вечером 23 мая соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электроприборов. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия и устанавливают все обстоятельства ЧП.

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