В Краснодаре девочку ударило током во время селфи на вагоне

По информации Южного следственного управления на транспорте СК, несчастный случай произошел накануне в 18 часов на 128-м километре станции Пашковская в черте города Краснодара.

Ученица пятого класса забралась на крышу вагона поезда, чтобы сделать селфи. Девочка близко подошла к линии контактной сети, и ее ударило током. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в специализированное отделение Краснодарской краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского. Врачи констатировали 90 процентов ожогов тела. В настоящее время девочка находится в реанимации, медики борются за ее жизнь

Следователи вместе с сотрудниками Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте уже провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Южного СУT СК России.