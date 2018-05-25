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25.05.2018 18:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили ущерб от запрета СБУ продажи авиабилетов на полуостров

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Крым не почувствует ущерба от блокировки СБУ украинских компаний, которые продавали авиабилеты на полуостров из российских городов. Об этом сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости

Фото: www.most.life
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- Этими действиями они прежде всего наносят урон сами себе, - сказал Черняк. - Они применили санкции против своих же предприятий, которые платят налоги, и работающих в этих компаниях украинских граждан.

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о блокировке работы коммерческих организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в международный аэропорт Симферополь из российских городов.

Алексей Черняк уверен, что украинские туристы также не пострадают от введенных ограничений, так как предпочитают ездить в Крым на автотранспорте.

- Прямых рейсов из украинских городов на полуостров нет и не будет в ближайшее время, а перелет в Крым через российские города - затратная часть, - отметил депутат. - Этой схемой пользуется незначительное количество туристов по сравнению с общим потоком, поэтому какого-либо значительного ущерба для Крыма нет.

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