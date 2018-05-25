В Крыму оценили ущерб от запрета СБУ продажи авиабилетов на полуостров

Крым не почувствует ущерба от блокировки СБУ украинских компаний, которые продавали авиабилеты на полуостров из российских городов. Об этом сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

- Этими действиями они прежде всего наносят урон сами себе, - сказал Черняк. - Они применили санкции против своих же предприятий, которые платят налоги, и работающих в этих компаниях украинских граждан.

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о блокировке работы коммерческих организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в международный аэропорт Симферополь из российских городов.

Алексей Черняк уверен, что украинские туристы также не пострадают от введенных ограничений, так как предпочитают ездить в Крым на автотранспорте.

- Прямых рейсов из украинских городов на полуостров нет и не будет в ближайшее время, а перелет в Крым через российские города - затратная часть, - отметил депутат. - Этой схемой пользуется незначительное количество туристов по сравнению с общим потоком, поэтому какого-либо значительного ущерба для Крыма нет.