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25.05.2018 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополь прибыл ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В главную базу Черноморского флота сегодня прибыл малый ракетный корабль "Вышний Волочек", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

Фото: korabli.eu
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- После завершения морского перехода экипаж проведет регламентные работы и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии подъема Военно-Морского флага, - рассказал Трухачев.

Он уточнил, что Андреевский флаг поднимут на новом корабле в начале летнего периода обучения. После этого экипаж приступит к выполнению задач боевой подготовки.

Справка "РГ"

МРК "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Как и его собратья, имеет увеличенное водоизмещение и оборудован новейшим оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", который может поражать как морские, так и береговые цели. Назначение таких кораблей - охрана и защита экономической зоны государства. "Вышний Волочек" также оснащен современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

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