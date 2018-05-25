В Севастополь прибыл ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами"

В главную базу Черноморского флота сегодня прибыл малый ракетный корабль "Вышний Волочек", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

- После завершения морского перехода экипаж проведет регламентные работы и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии подъема Военно-Морского флага, - рассказал Трухачев.

Он уточнил, что Андреевский флаг поднимут на новом корабле в начале летнего периода обучения. После этого экипаж приступит к выполнению задач боевой подготовки.

Справка "РГ"



МРК "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Как и его собратья, имеет увеличенное водоизмещение и оборудован новейшим оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", который может поражать как морские, так и береговые цели. Назначение таких кораблей - охрана и защита экономической зоны государства. "Вышний Волочек" также оснащен современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.