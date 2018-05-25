В Сочи по делу о мошенничестве задержали крупного застройщика

Сотрудники управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали крупного застройщика Сочи Юрия Оганяна, которого подозревают в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.

- По данным следствия, застройщик совершал двойную продажу квартир в жилом комплексе "Плаза". Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, в регионе только в апреле текущего года возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при долевом строительстве многоквартирных домов.

По данным прокуратуры, наряду с мошенническими действиями и незаконным предпринимательством застройщиков вскрыты случаи превышения служебных полномочий чиновниками, дачи экспертами заведомо ложных заключений о соответствии проблемных объектов строительным нормам и требованиям безопасности.