В Волгоградской области шестерых мигрантов обвинили в убийстве

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан ближнего зарубежья, обвиняемых в разбое, изнасиловании и убийстве.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в сентябре 2017 года мигранты напали на арендатора одного из полей в Городищенском районе. Злоумышленники полагали, что фермер, также являющийся иностранцем, хранит у себя дома не менее 450 тысяч рублей, вырученных от продажи сельскохозяйственной продукции.

Поздно ночью сообщники, вооружившись палками и ножом, ворвались в постройку, где спали фермер и его жена. Нападавшие избили пару, связали и выволокли их на улицу, а в жилище устроили обыск. При этом четверо злоумышленников поочередно надругались над супругой земледельца.

Не найдя ничего ценного, сообщники скрылись с места преступления. Спустя несколько часов один из них вернулся, чтобы избавиться от потерпевшего. Избитого и связанного крестьянина он обнаружил на том же месте. Как установили эксперты, смерть фермера наступила в результате шести ножевых ранений в шею, спину и грудную клетку.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.