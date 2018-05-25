Челябинец открыл огонь по семье и пригрозил взорвать дом

В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении дебошира, открывшего газ и грозившего взорвать жилую пятиэтажку, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел вчера вечером в Металлургическом районе города Челябинска, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 59-летний мужчина, закрывшись в квартире пятиэтажного жилого дома, высказывал угрозы совершения противоправного деяния, опасного для жизни и здоровья граждан. Однако был задержан бойцами СОБР.

По словам очевидцев, пьяный дебошир в ходе конфликта с женой открыл огонь по домочадцам из травматического оружия. А когда тем удалось вырваться из квартиры, начал угрожать взорвать весь дом.

На место происшествия прибыли оперативные службы, организовавшие экстренную эвакуацию жильцов. После чего дом отключили от газоснабжения, и СОБР провел операцию по захвату агрессора.