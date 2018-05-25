Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел в отставку

На внеочередном заседании екатеринбургской городской думы депутаты большинством голосов приняли отставку мэра Евгения Ройзмана.

Напомним, во вторник градоначальник и председатель думы заявил, что намерен покинуть свой пост, не дожидаясь, пока его полномочия истекут (это должно было случиться в сентябре).

В качестве причины такого решения, Ройзман назвал поправки в устав Екатеринбурга, которые отменяют прямые выборы мэра.

Ранее, в апреле, законодательное собрание Свердловской области большинством голосов приняло в третьем и окончательном чтении соответствующий законопроект, затем документ подписал губернатор. На сегодняшнем заседании гордумы внесли необходимые поправки в городской устав.

Отныне решать, кто станет мэром Екатеринбурга, будут депутаты - из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Существовавшая с 2010 года так называемая двуглавая система (глава города выполнял обязанности председателя думы, а глава администрации решал хозяйственные вопросы) - упраздняется.

И. о. главы города стал председатель городской думы Виктор Тестов. Он пробудет на этом посту до выборов, которые пройдут 9 сентября.