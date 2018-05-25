Названы самые привлекательные для инвесторов регионы России

Тюменская область стала лидером Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ.

Согласно данным, обнародованным Агентством стратегических инициатив, северный регион УрФО по сравнению с прошлым годом показал рост на пять позиций, что позволило ему занять первую строчку списка наиболее привлекательных для инвесторов территорий.

На втором месте рейтинга - Москва, на третьем - Татарстан (он впервые с 2015 года уступил место лидера). "Большой рывок в 2018 году совершил Санкт-Петербург, показавший рост сразу на 13 позиций и переместившийся на четвертую строчку. Свое место в пятерке сохранила Тульская область", - комментируют аналитики

Что касается других областей УрФО, то некоторые их них также улучшили свои показатели: например, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - на 16 позиций (14 место в рейтинге), а Средний Урал - на 13 (замыкает двадцатку).