Новости

В Москве может появиться новый общественный транспорт - канатная дорога 11:52
Ученые внезапно обнаружили пользу лишнего веса 11:47
Кудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигром 11:37
В США семья назвала ребенка в честь Овечкина 11:33
Победитель шоу "Голос. Дети" снимется в художественном фильме 11:32
Джон Малкович сыграет Пуаро в новой экранизации Агаты Кристи 11:31
В Краснодаре девочку ударило током во время селфи на вагоне 11:28
На рынке появится крупнейший игрок в страховой отрасли 11:26
По улицам Ростова проедут сотни велосипедистов 11:25
Во Владимире предложили построить "Белорусский квартал" 11:21
Названы самые привлекательные для инвесторов регионы России 11:16
Саммит глав правительств СНГ в Душанбе рассмотрит большой круг вопросов 11:16
Вышли трейлер и постер нового вестерна "Братья Систерс" 11:16
Франция выделит Сирии 50 миллионов евро 11:15
Плутник: Объем выдачи ипотеки за первый квартал вырос на 80% 11:15
В Удмуртии зарегистрировано массовое заболевания гепатитом А 11:10
В Петербурге загорелся склад на площади 600 квадратных метров 11:09
Индекс промышленного производства в Курской области превысил 103% 11:05
Шредер рассказал, с чем связано сопротивление "Северному потоку-2" 10:59
Эдуарду Успенскому заплатят миллионы за "Простоквашино" 10:56
На петербуржца с гранатой завели дело о стрельбе по полицейским 10:55
Видео: Над Азовским морем части ПВО сбили 50 ракет и самолетов 10:49
Беларусь подтвердила готовность к сотрудничеству с Подмосковьем 10:49
Чижов о речи Юлии Скрипаль: Русский человек не назовет Россию "моя страна" 10:46
NASA: Русским нет равных в подготовке космических полетов 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 11:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые привлекательные для инвесторов регионы России

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменская область стала лидером Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ.

Фото: depositphotos.com
Названы самые развитые регионы страны

Согласно данным, обнародованным Агентством стратегических инициатив, северный регион УрФО по сравнению с прошлым годом показал рост на пять позиций, что позволило ему занять первую строчку списка наиболее привлекательных для инвесторов территорий.

На втором месте рейтинга - Москва, на третьем - Татарстан (он впервые с 2015 года уступил место лидера). "Большой рывок в 2018 году совершил Санкт-Петербург, показавший рост сразу на 13 позиций и переместившийся на четвертую строчку. Свое место в пятерке сохранила Тульская область", - комментируют аналитики

Что касается других областей УрФО, то некоторые их них также улучшили свои показатели: например, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - на 16 позиций (14 место в рейтинге), а Средний Урал - на 13 (замыкает двадцатку).

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции
КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время‍
Как российские пранкеры разыграли главу британского МИД