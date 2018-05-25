В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок

В городе Миассе Челябинской области перенесли городской праздник выпускников. Причиной стало штормовое предупреждение от ГУ МЧС региона. Об этом сообщили в пятницу в администрации городского округа.

- В связи с информацией о штормовом предупреждении и неблагоприятных погодных условиях городской праздник, посвященный последнему звонку, переносится на 17 часов 2 июня, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Погода на Южном Урале испортилась вечером 24 мая. На следующие два дня в ГУ МЧС региона дали штормовое предупреждение о грозах, граде и шквалистом усилении ветра до 22 метров в секунду.

Населению рекомендуют ограничить пребывание на открытой местности и не оставлять детей без присмотра.