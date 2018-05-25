Владимир Ульянов: Законопроекты от регионов надо выверять до запятой

Субъекты РФ получили право законодательной инициативы в 1994 году. За почти четверть века на рассмотрение Госдумы внесены тысячи законопроектов, в том числе около 130 - от Тюменской области. Воплощены в законы считанные проценты. Почему доля столь незначительна? В чем специфика процесса и каковы перспективы?

На вопросы отвечает зампред комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, заслуженный юрист РФ Владимир Ульянов. В прошлом году коллеги Владимира Ильича доверили ему представлять соответствующие проекты облдумы в Нижней Палате Федерального Собрания.

Верно ли расхожее представление о том, что Госдума неохотно рассматривает законодательные инициативы регионов, частенько откладывает поступившие документы "на потом"?

Владимир Ульянов: В прошлом проблемы были. Иные инициативы лежали под сукном годами. Нынешнему думскому корпусу досталось в наследство свыше двух тысяч законопроектов, до которых не дошли руки у депутатов прежних созывов. Сейчас картина совсем другая: с позапрошлого года с проектами из регионов интенсивно работают, из старых, залежавшихся, осталась приблизительно десятая часть. Вновь поступающие рассматриваются комитетами достаточно оперативно и в порядке, так сказать, общей очереди - наряду с инициативами федеральных парламентариев. Комитеты, свидетельствую, всячески приветствуют участие в заседаниях полномочных представителей регионов, внимательно выслушивают их аргументы. О ходе продвижения законопроектов можно узнать в любой момент.

Приведу следующий пример. В прошлом году мы предложили внести поправки в ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ввиду широко практикующегося оказания таковых посредством Интернета при отсутствии узаконенных стандартов на региональном и муниципальном уровнях. На наш взгляд, шаблоны цифровых документов можно утверждать на местах, это только на благо делу, гражданам. В мае законопроект поступил в Госдуму, спустя полгода принят. Хорошие темпы, согласитесь.

Тут что принципиально важно. Предварительная работа - юридическая, организационная - была проведена практически безупречно. По нашей просьбе с проектом познакомились без малого полсотни регионов страны. Они, за исключением двух, нас поддержали. Следовательно, тема признана сущностной и актуальной для подавляющего большинства регионов страны. Положительные заключения получены из Совета Федерации, Верховного суда, российского правительства.

Между тем немало законопроектов Госдума возвращает разработчикам по той причине, что они не потрудились представить вместе с текстом проекта и сопроводительной информацией обязательные экспертные мнения профильных подразделений федеральных структур. Из девяти законопроектов, поступивших в прошлом году в Государственную Думу от Тюменской областной, три отклонены из-за отсутствия заключения Правительства Российской Федерации.

То есть предложения о корректировке законов могут быть насущными, обоснованными, содержательными, но непременно должны быть одобрены всеми участниками законодательного процесса?

Владимир Ульянов: В общем да. Скажем, в ракурсе развития среднего и малого предпринимательства мои коллеги предлагали ввести единую упрощенную форму налоговой отчетности. Не буду вдаваться в детали, лишь отмечу: хотя инициативу одобрили авторитетные экономисты, специалисты в сфере фискального права, она попала в статус неопределенной как раз в силу того, что Правительство РФ свой вердикт не вынесло. Очевидный пробел, пенять остается на себя.

Такого рода неудачи не означают, что всякий забракованный документ следует тотчас отправлять в корзину. Если он по-прежнему актуален, востребован, есть резон доработать его в строгом соответствии с требованиями законодателя, пойти на второй круг. Однако, как понимаете, лучше заранее все предусмотреть, постараться не допускать промахов. Обидно, когда энергия и время, потраченные множеством людей на подготовку проекта, оказываются зряшными.

Из памяти всплывает фраза "лучше меньше, да лучше".

Владимир Ульянов: Вот-вот. Спешка, гонка за количеством не дают ожидаемого результата, а то и приводят к нежелательному. В апреле мы создали специальную рабочую группу, задача которой - анализировать, все ли стадии формирования текущей законодательной инициативы, выносимой на обсуждение областной Думы, соблюдены, полон ли юридический пакет.

Правда, нередко и при неукоснительном соблюдении всех правил и процедур определенные правовые коллизии препятствуют корректировке отдельных положений законов, хотя, казалось бы, сама жизнь подталкивает к изменениям.

Возьмем проблему заброшенных, выведенных из оборота земельных участков, которые не осваивают, не используют по назначению номинальные собственники. В стране сотни тысяч, если не миллионы гектаров таких пустырей. Не только в Тюменской области - всюду проблема признана актуальной, требующей решения. Что не так давно подтвердил и комитет по федеративным отношениям Госдумы. Тщательно изучив вопрос, мы пришли к выводу: рассмотрение исков о признании участков бесхозными с последующей передачей в муниципальную собственность подчас безбожно затягивается, поэтому напрашивается упрощение существующего порядка судебного производства. С чем не согласился комитет по конституционному законодательству. Он, сославшись на заключение минюста, резюмировал: внесение соответствующих изменений в ФЗ способно привести к нарушению конституционных прав граждан, прав собственников. А приоритет основного закона государства бесспорен.

Значит ли это, что в данном случае проделали напрасную работу? Нет, она лишь подтвердила злободневность, экономическую значимость темы, необходимость поиска приемлемого решения.

Владимир Ильич, остались ли еще сегодня в портфеле законопроектов Госдумы внесенные Тюменской областью и имеющие шансы на утверждение?

Владимир Ульянов: До конца весенней сессии ожидаем рассмотрения предложенных облдумой поправок в статью вторую закона об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Проект получил необходимые положительные заключения и, судя по всему, будет принят.

Справка "РГ"

Владимир Ульянов после окончания Свердловского юридического института девять лет работал в органах прокуратуры Сургута, в том числе прокурором города. В 1991-1994 годах занимал посты зампреда и председателя Тюменского областного Совета народных депутатов. Затем возглавлял Центр стратегии развития Тюменской области, главное правовое управление регионального правительства. В 2005-2011 годах - главный федеральный инспектор в Тюменской области, помощник полпреда Президента РФ в УрФО, советник губернатора. Депутат облдумы пятого созыва и ныне действующего шестого.