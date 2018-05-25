Родственников могут начать пускать в реанимацию

До конца июля Госдума может принять закон о допуске родственников в реанимацию. Как сообщил журналистам член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко ("ЕР"), законопроект на эту тему поддерживают в правительстве. Госдума примет его оперативно, рассчитывает парламентарий.

Законопроект был внесен в начале года. Как указывают Герасименко и ряд его соавторов в пояснительной записке, следует разрешить родственникам посещать больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Дело в том, что сейчас доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. А это вызывает негативную реакцию в обществе и может снижать эффективность лечения, считает авторский коллектив.

Между тем в большинстве зарубежных стран родители, иные члены семьи, законные представители пациентов могут находиться рядом с пациентами.

Проблема впервые была поднята актером Константином Хабенским на прямой линии с президентом в 2016 году.