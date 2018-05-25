Россия и Беларусь обсудят программы по защите пострадавших на ЧАЭС

Помощь детям из районов Беларуси и России, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, войдет в комплекс тем, которые будут рассмотрены на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Оно пройдет 29 мая на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

По сообщению источника, парламентарии "рассмотрят ход согласования проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Повесткой заседания предусмотрен также анализ выполнения предыдущих решений по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. В частности, депутатам будет представлена информация о ходе подготовки документов по созданию в рамках Союзного государства многопрофильных реабилитационно-оздоровительных центров по оказанию помощи детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.

Как уже сообщалось, решение о создании таких учреждений было принято депутатами в октябре 2017 года.

Вместе с парламентариями в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС Беларуси и России, министерств финансов двух стран, а также министерства здравоохранения, лесного и сельского хозяйства, гомельские областные руководители.