Российские волейболисты с победы стартовали в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу с победы стартовала в Лиги наций - новом международном турнире, проходящем под эгидой Международной федерации волейбола.

В своем первом матче, который состоялся в польском Кракове, подопечные Сергея Шляпникова обыграли сборную Канады со счетом 3:0 (26:24, 25:14, 25:19). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка (16 очков). Дмитрий Мусэрский набрал 15 очков.

В субботу российская команда сыграет со сборной Польши.

По итогам предварительного раунда в "Финал шести" выйдут пять лучших команд и сборная Франции на правах хозяйки.

Между тем



В женской Лиге наций все 16 команд-участниц провели по шесть матчей. Первое место в турнирной таблице занимает команда США. Сборная России, одержавшая четыре победы, располагается на шестой позиции. В финальный раунд, который пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая организатора - сборную Китая.