Саммит глав правительств СНГ в Душанбе рассмотрит большой круг вопросов

Расширение взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах включены в повестку заседания глав правительств Содружества Независимых Государств, намеченное на 1 июня в столице Таджикистана. А всего к предстоящей встрече в Душанбе, сообщили БЕЛТА в Исполкоме международной организации, подготовлено для рассмотрения 14 проектов.

"В узком формате встречи предполагается обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, заслушать информацию о ходе переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами", - пояснили в Исполкоме. Там же перечислили и наиболее значимые документы, которые премьеры СНГ планируют рассмотреть на заседании в широком составе. Это проекты концепции сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности.

В гуманитарном блоке на саммите будет обсуждаться вопрос о международном молодежном проекте "100 идей для СНГ". Кроме того, планируется обсудить результаты проведенных в 2017 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, принять решения о назначении заместителей председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ и председателя Межгосударственного статистического комитета.