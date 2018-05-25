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25 мая 2018 г.

Постановление правительства Саратовской области от 23 мая 2018 года № 275-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за I квартал 2018 года"

Дата подписания 23 мая 2018 г.
Опубликован 25 мая 2018 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Саратовской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области за I квартал 2018 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения - 8 407 руб.,

трудоспособное население - 9 027 руб.,

пенсионеры - 6 941 руб.,

дети - 8 707 руб.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Радаев

 

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