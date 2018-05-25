Шарапова узнала имя первой соперницы на "Ролан Гаррос"

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова узнала, с кем сыграет в первом круге Открытого чемпионата Франции. Это стало известно после того, как в Париже состоялась распределение победителей квалификации по основной сетке "Ролан Гаррос".

Шарапова, которая впервые после дисквалификации попала в число сеяных на "мэйджоре" и получила 28-й номер, в первом круге сыграет с представительницей Нидерландов Рихел Хогенкамп.

Хогенкамп 26 лет. За свою карьеру она выиграла 18 турниров ITF, восемь из них в одиночном разряде.

Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" начнутся в воскресенье, 27 мая.