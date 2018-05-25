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25.05.2018 17:29
Рубрика: Власть

Шойгу: Самолеты и вертолеты модернизируют с учетом "сирийского опыта"

Текст: Иван Петров
В настоящее время исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий того или иного государства в воздушно-космическом пространстве. Об этом в пятницу на коллегии военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Мероприятие было посвящено обсуждению нескольких вопросов, один из которых - реализация Плана деятельности Воздушно-космических сил (ВКС) России до 2020 года.

По словам Сергея Шойгу, анализ современных вооруженных конфликтов показал, что не имеющие надежной воздушно-космической обороны государства рискуют прекратить свое существование. Яркий тому пример - печальный опыт Югославии и Ливии, напомнил глава Минобороны.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Наращивание возможностей ВКС, указал министр, является одним из приоритетных направлений работы российского военного ведомства. С 2016 года в рамках вышеуказанного плана (деятельности ВКС) было выполнено более 200 мероприятий, включая боевую подготовку, поставки новых вооружений и военной техники.

Были сформированы управления 2 авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиаполка. В то же время расположенными на территории России радиолокационными станциями создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.

Министр обороны рассказал, что в соединения, воинские части и подразделения ВКС поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За 2 года доля современных образцов в итоге возросла на 10 процентов. Показатели налета за счет повышения уровня исправности авиационной техники удалось увеличить на 11 процентов. В целом боевые возможности Воздушно-космических сил, по словам Сергея Шойгу, повысились на 11,7%.

Глава Минобороны отметил, что спецоперация в Сирии, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава ВКС, стала серьезным экзаменом. "Полученные навыки и знания в настоящее время систематизируются и используются при подготовке органов военного управления и войск, а также при разработке учебно-методических пособий. Кроме того с учетом сирийского опыта был принят ряд решений по совершенствованию боевого состава и военной инфраструктуры ВКС", - рассказал Сергей Шойгу.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Министр добавил, что сейчас продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения в Сирии более шестидесяти серийных и перспективных образцов вооружения и военной техники ВКС. На основе полученных данных, по его словам, уже проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов.

Модернизируют не только технику, но и применяемые боеприпасы. Так в феврале текущего года были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета 5-го поколения Су-57. По словам министра обороны, пуски проводились "для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники".

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