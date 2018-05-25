Шоумен Стас Барецкий взгрустнул об очередном разводе Сергея Шнурова

Крупный российский музыкант, актер и шоумен Стас Барецкий, соратник, в том числе, Сергея Шнурова, прокомментировал обнародованную сегодня информацию об очередном, третьем уже, разводе последнего - с Еленой Мозговой.

По словам Стаса, которые приводит сайт KP.RU, и Шнуров, и Елена, называющая себя Матильдой, "оба - сложные люди". Плюс Барецкий не исключает и педалируемой в Сети версии, что поводом к расставанию пары могла послужить супружеская измена.

"Два сложных характера. Два медведя в одной берлоге плохо уживаются. Измена? Я сомневаюсь в этом. Может, это допускается. Но так, чтобы за руку ловила, это вряд ли. Они взрослые умные люди. А умные люди к этому относятся философски", - размышляет шоумен.

По мнению которого, "два человека с сильным характером - это всегда тяжело: каждый тянет одеяло на себя, у каждого принципы", - говорит Стас. Заключив: "Я знаю их".

Согласно словам музыканта, известие о разводе друзей его огорчает. Поскольку Елена-Матильда "хорошо повлияла" на Шнурова, "придержав от алкоголизма".

До Мозговой Сергей Шнуров был женат на Марие Исмагиловой и Светлане Костицыной, бывшем директоре "девичьей" группы "Пеп-Си". От этих браков у музыканта есть дочь и сын. Кроме того, Сергей Владимирович состоял в длительных отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Барецкий выступал в составе группировки "Ленинград" в 2005-2008 годах. Выпустил несколько сольных альбомов, совместную пластинку с проектом "Елочные игрушки". Именит мощной вокальной манерой утробного типа.

Снялся в нескольких фильмах и сериалах: "2-Асса-2", "Жесть Миллионов", "ППС", "Шапито-шоу" (хозяин шапито), "Литейный", "Звездный ворс" (роль - пьяный житель планеты Атит).