Шредер рассказал, с чем связано сопротивление "Северному потоку-2"

Бывший канцлер Германии, глава совета директоров компании Nord Stream 2 Герхард Шредер заявил, что сопротивление "Северному потоку - 2" связано с экономическими интересами конкурентов, в том числе США.

"Если посмотреть, как президент (США) стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ на европейском рынке независимо от того, отвечает ли он по своим характеристикам газоперерабатывающим мощностям Европы или нет", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что удивлен сопротивлением Еврокомиссии проекту. По его словам,"аргументов против "Северного потока-2" не существует, они придумываются".

США активно выступают против проекта газопровода, считая, что он подорвет энергетическую безопасность региона. Недавно Штаты, по данным источников Dow Jones, связали приближение торговой войны с ЕС со строительством "Северного потока - 2". В Германии настаивают на коммерческом характере проекта, но также рассчитывают на сохранение поставок через Украину.

"Северный поток-2" - проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.