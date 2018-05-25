Сирийцам в Восточной Гуте раздали семь тонн продуктов

Российские военные провели гуманитарную акцию в анклаве Восточная Гута, раздав продукты жителям города Хараста эль-Базаль. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Бикишев.

По его словам, акция проводилась совместно с фондом Чеченской республики. "В ходе нее было роздано около семи тонн продуктовых наборов. В продуктовые наборы входят продукты первой необходимости - это консервы мясные говяжьи, сахар, мука и чай", - рассказал Бикишев.

Отмечается, что это уже шестая гуманитарная акция в освобожденной от боевиков Восточной Гуте. Как заверил представитель Центра, подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. "Постараемся увеличить объем продуктов, которые доставляются населению", - сказал он.