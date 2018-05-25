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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп отменил диалог с КНДР с целью опередить Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отменил саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, опасаясь, что это же северокорейский лидер может сделать раньше него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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По словам приближенных хозяина Белого дома, "президент боялся, что северокорейцы могут сделать это же раньше, он хотел быть первым, кто отменит встречу".

Прежде чем опубликовать письмо Ким Чен Ыну, Трамп зачитал его помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, который и повлиял на его решение отказаться от саммита.

Напоним, Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором говорится о решении отказаться от участия в саммите, запланированном на 12 июня в Сингапуре. При этом американский лидер обвинил северокорейские власти в воинственных высказываниях.

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