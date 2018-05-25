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25.05.2018 07:04
Рубрика: Власть

Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса

Американцы не заинтересованы в смягчении напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации Андрей Климов, находящийся с визитом в Токио.

По его словам, Южная Корея и Япония "вряд ли далеко продвинутся", если будут делать все ставки в отношении КНДР на США.

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"Потому что в Вашингтоне в глобальном и стратегическом плане не были заинтересованы (в улучшении отношений с Пхеньяном) ни при (президенте Бараке) Обаме, ни до Обамы, ни сейчас, - сказал Климов. - Потому что любое смягчение напряженности на Корейском полуострове снимает мотивацию размещения американских военных баз на территории Японии и Южной Кореи, и при этом теряется возможность контролировать с этих баз большую площадь, а именно Россию и Китай".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отказывается от встречи с ним. Напомним, переговоры глав двух государств должны были состояться 12 июня в Сингапуре.

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