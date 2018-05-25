США взорвут свой новейший авианосец

Командование ВМС США решило не откладывать взрывные испытания новейшего авианосца CVN-78 Gerald R. Ford - корабль пройдет тестирование в ближайшее время.

Взрывным испытаниям подвергают все корабли новых проектов - такой тест необходим для проверки надежности работы бортовых систем в боевой обстановке. Испытуемый корабль выходит в море, на разном расстоянии от него и разной глубине по очереди приводятся в действие несколько взрывных устройств различной мощности. Сотни размещенных на борту датчиков фиксируют воздействие ударной волны, их данные затем обрабатываются и анализируются специалистами. Если после взрывов корабль сохраняет плавучесть, а его системы продолжают работать, испытания признаются успешными. Если нет - в конструкцию вносятся изменения.

CVN-78 планируется испытать в разную погоду и при различном волнении моря, в непосредственной близости от корабля будет применен широкий спектр взрывных устройств, имитирующих средства морского и воздушного нападения. Целью тестов является оценка состояния и работоспособности силовой установки гигантского корабля и систем транспортировки боеприпасов на летную палубу. В случае успешного прохождения испытаний авианосец дооснастят необходимыми системами и в 2022 году приведут в состояние первичной боевой готовности, пишет Warrior Maven.

Gerald R. Ford - головной атомный авианосец нового поколения, корабли этого проекта должны заменить в американском флоте авианосцы типа Nimitz. При сохранении габаритов: длина 337 метров, водоизмещение 100 тысяч тонн, - экипаж CVN-78 за счет автоматизации уменьшен на 900 человек, а два его реактора вырабатывают на 25 процентов больше энергии, необходимой электромагнитным катапультам и другим мощным устройствам. Корабль был официально передан флоту в 2017 году, однако за время опытной эксплуатации выявлены серьезные дефекты в опорных подшипниках гребных валов, аппаратуре отправки самолетов и системах подачи боеприпасов на летную палубу. На пробных выходах в море из 11 лифтов корабля 9 были выключены, а 2 работали в тестовом режиме для проверки их безопасности. Из-за этого срок приведения корабля в боевую готовность был отодвинут на два года. В начале мая авианосец отправился на верфь для устранения проблем в системе движения.

Ранее моряки попросили Пентагон отложить испытания авианосца на прочность на шесть лет - до тех пор, пока не будет достроен второй корабль проекта John F. Kennedy. Свое предложение они обосновали необходимостью сохранять в строю постоянное количество авианосцев.