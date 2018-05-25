Сухая погода с 20 градусами тепла ожидается в Москве в пятницу

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Москве в пятницу, максимальная температура воздуха составит плюс 20 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Максимальная температура воздуха в столице - плюс 18 - плюс 20 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до плюс 16 - плюс 21 градуса. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как уточнил собеседник агентства, атмосферное давление по-прежнему будет высоким.

"К вечеру оно вырастет до 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил он.