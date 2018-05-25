Трамп все еще не против саммита с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что его администрация поддерживает контакт с представителями КНДР по вопросу проведения саммита. Сам же Трамп, по его словам, все еще готов провести встречу с Ким Чен Ыном 12 июня.

"Посмотрим, что будет дальше. Мы сейчас говорим с ними. Они очень хотят, чтобы это произошло, мы бы тоже хотели это сделать, - заявил глава США. - Это вполне могло бы быть даже 12-е [июня]...".

Напомним, что накануне Трамп объявил о своем отказе принять участие в саммите 12 июня. На это, как стало известно СМИ, отреагировал первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван, указавший на необходимость проведения переговоров двух лидеров в свете напряженных отношений между государствами.

Такая реакция, по всей видимости, вызвала положительный отклик у президента Штатов. "Очень хорошие новости - такое теплое и продуктивное заявление со стороны КНДР, - написал Трамп в своем Twitter. - Скоро увидим, к чему это приведет. Надеюсь, что к долгому процветанию и миру".