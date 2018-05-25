Ученые рассказали об опасности шашлыка на углях

Ученые из Цзинаньского университета (Китай) заявили об опасности приготовленного на углях шашлыка, так как при горении образуются вредные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они попадают в организм вместе с готовым мясом, а также "оседают" на коже и легких, передает Environmental Science & Technology.

В рамках эксперимента добровольцев разделили на несколько групп и предложили приготовить шашлык, расположившись на разном расстоянии от мангалов.

Дальнейший анализ показал, что большинство опасных соединений попадает в организм в результате непосредственно употребления мяса. Кроме того, было зафиксировано воздействие ПАУ на кожу и легкие - дозу канцерогенов участники эксперимента получили, испытывая воздействия того самого "ароматного" дыма, который непременно сопутствует процессу приготовления.

Опасность этих соединений для организма человека заключается в том, что они способны вызывать генетические мутации, провоцируя различные виды онкологии.

Чтобы максимально защитить себя, специалисты рекомендуют использовать специальную одежду (в том числе перчатки) во время приготовления шашлыка. Кроме того, предпочтительнее пользоваться вертикальным мангалом. Так образующийся дым получается менее насыщенным вредными соединениями.

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